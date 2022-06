خلال لقائه بأهالي غات.. “باشاغا”: يجب تطوير قطاعات الصحة والمواصلات والاتصالات واستثمار الطاقة الشمسية

التقى رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الخميس أهالي وأعيان مدينة غات، وذلك للاستماع لآرائهم حول عدة قضايا، بالإضافة إلى طرح خطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات لسكان المدينة.

حيث أكد “باشاغا” على ضرورة تطوير قطاعات الصحة والمواصلات والاتصالات التي تعد أساساً لتنمية المدن، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية مما سيوفر فرص عمل للعديد من الشباب.

وأضاف رئيس الحكومة أن المشاكل التي تعاني منها غات والمدن المجاورة لا تختلف كثيراّ عن باقي المدن ولكن صعوبة التنقل وانعدام سبل المواصلات المريحة جعلت من تلك المشاكل أكثر حدة، ولهذا رصدت الحكومة ضمن ميزانيتها مبالغاً لتطوير قطاع المواصلات.

وأشار إلى أن مدينة غات تتمتع بأهمية كبيرة جداً كونها منطقة حدودية والاستثمار في البرامج الأمنية المتمثلة في بناء القدرات وتوفير أحدث تقنيات المراقبة والتأمين ضرورة قصوى.

