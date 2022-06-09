اجتماع لمناقشة رصد العقبات التي تعيق سير العدالة الجنائية

عقد رئيس وأعضاء من قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام اليوم الخميس اجتماعاً؛ وبحضور ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية؛ ورؤساء الهيئات القضائية من النيابة العامة في نطاق محكمة استئناف بنغازي؛ وقيادات جهات الضبطية في مدينة بنغازي: البحث الجنائي؛ النجدة؛ الدعم المركزي؛ مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ الأمن الداخلي؛ الحرس البلدي.

تناول الاجتماع مناقشة رصد العقبات التي تعيق سير العدالة الجنائية؛ وكذلك آلية ناجعة تضمن إنفاذ القانون وتسييده ،عبر تشكيل غرفة أمنية مُشتركة؛ حيث تتولى مُهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال المتعلقة بالوقائع موضوع الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات الضبطية.

إلى جانب ملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ؛والقائمين على تنظيم أعمال الهجرة غير الشرعية ؛ ورصد ومباشرة إجراءات جمع الأدلة حيال التعديات التي طالت املاك الدولة؛ ومستوى المخطط التفصيلي؛ وعرض مدونات محاضر الاستدلال المتعلقة بها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة آثارها بالتعاون مع الجهات القائمة على التطوير والتخطيط .

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل غرفة وباشرت مهمتها ؛ فضبطت عدة جرائم منها الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ والتعدي على المخططات ؛ وباشرت الاستدلالات حيالها، وذلك تحت إشراف مكتب المحامي العام ؛ كما تولت الغرفة البحث والتحري عن المتهمين المطلوبين للإجراءات .

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