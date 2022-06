تأكيدا لما نشرته “تبادل”.. مركزي البيضاء يرد على المصرف المركزي بطرابلس بشأن التقرير السنوي الاستثنائي

أشار مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الخميس بأن التقرير السنوي الاستثنائي هو وثيقة تاريخية عن الفترة 2015 حتى 2020 وهي الفترة التي شهدت فيها ذروة الانقسام للمصرف المركزي في قطبيه، حيث أن أخر تقرير مماثل صدر سنة 2014.

وقال مركزي بنغازي بأن مصدر البيانات المنشورة في هذا التقرير هي البيانات الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية التي لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكورة.

وأضاف بأن الهدف من هذا التقرير هو إعطاء صورة متكاملة للقطاع في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وآثار الانقسام التي شهدتها الفترة، الا أنه كان من الأفضل أن يتم قراءة التقرير والرد على أي ملاحظات لتنقيحه وتعديله، مشيراً إلى أن الاصرار على مركزية القرار والمكان والبيانات لا يجدي نفعاً، ونحن ضدها بشكل جذري، ولذلك حتى في عملية إعادة توحيد المصرف المركزي نجلس معاً كنظيرين متساويين وليس كمركز وفرع او إدارة وقسم، بالتالي نحن نبحث عن الأفضل في أداء مهامنا بعيداً عن التوجيهات المركزية.

وأبدى المركزي استعداده لتلقي أي نقد بالخصوص، لافتا إلى أن هدفه الأساسي هو استمرار تدفق التقارير الدورية وأن تكون قيّمة وتعكس الواقع للاستفادة منها ولمساعدة صناع القرار في اتخاذ قراراتهم.

