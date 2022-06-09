“الغاوي” يصدر تعليماته بسرعة استكمال مشروع الوادي

عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” اليوم الخميس 9 يونيو ، اجتماعاً مع عميد بلدية حي الاندالس ، وعضو المجلس البلدي بلجنة البنية التحتية ، ومختار محلة الشارع الغربي ، لمناقشة مشاكل الوادي ومصبات مياه الصرف الصحي ، الأضرار التي لحقت بالسكان والوضع الصحي لسكان المنطقة المجاورين للوادي .

وتم خلال هذا الاجتماع إطلاع الوزير على تقرير لجنة الإصحاح البيئي بالبلدية وتقرير إدارة المشروعات ولجنة البنية التحتية.

حيث أصدر الوزير تعليماته بسرعة وضع حلول لتجنب السكان من مخاطر الأمراض والأوبئة ، وسرعة استكمال مشروع الوادي وتكثيف الإتصالات لدفع بالمشروع.

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