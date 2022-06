وزارة المالية توقع اتفاقية تعاون مع شركة “إي فاينانس” التابعة لوزارة المالية المصرية

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “إي فاينانس” التابعة لوزارة المالية المصرية بشأن تطوير النظام المالي والتحول الرقمي وإنشاء نظام الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” إلى مقر وزارة المالية المصرية للوقوف على التجربة المصرية في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالي الحكومي والجهات التابعة للوزارة مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وكذلك زيارة لأحد أهم أذرع وزارة المالية المصرية وهي شركة “إي فاينانس”.

وأشارت وزارة المالية إلى أنها تسعى للاستفادة من المنح المالية والمساعدات الفنية التي تقدمها المؤسسات المالية الأقليمية مثل “البنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ” للمؤسسات المالية للدول المساهمة فيها، لتطوير ورقمنة نظام الإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية والعمل بنظام الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكتروني.

