خاص.. عدد شخصيات العسكرية والسياسية في زيارة إلى المغرب .. وهذه التفاصيل

علمت صدى الاقتصادية حصرياً من مصادر عن دعوة من المملكة المغربية ، لبعض الشخصيات العسكرية والسياسية بطرابلس ، لمناقشة التطورات والسياسية والمعيشية .

والمتمثلين في آمر لواء غريان والقيادي البارز في عملية البركان ناصر اشطيبة وأمر كتيبة 301 وقيادي بارز في حرب البركان عبدالسلام زوبي، والقيادي البارز في مدينة الزاوية محمد بحرون الملقب بالفار ورئيس مكتب المخابرات العامة في المنطقة الغربية وقيادي بارز في حرب البركان فهيم بن رمضان القيادي البارز في مدينة مصراتة وعبدالحميد تنتوش معاون الكتيبة 444، ومعاد المنفوخ ناشط سياسي وعضو لجنة الحوار في لجنة 75 والقيادي البارز في الزاوية وحضر الاجتماع شخصيات أخرى لم يُعلن عنها حتى الآن .

وكانت الزيارة وفق المصادر سريعة حيث ذهبو 2 فجراً وعادو 6 فجراً ، ولم يلتقو بأي طرف ليبي.

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