“المبروك” يزور القاهرة ويعقد عدة اجتماعات هامة حول مشروع التحول الرقمي لإدارة البيانات والمعلومات المالية الحكومية

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” والفريق المرافق له لوزارة المالية والجهات التابعة لها عدة اجتماعات هامة مع وزارة المالية المصرية حول مشروع التحول الرقمي لإدارة البيانات والمعلومات المالية الحكومية وإنشاء نظام الخزانة الموحّد.

وفي هذا السياق قام “المبروك” بزيارة إلى مقر وزارة المالية المصرية للوقوف على التجربة المصرية في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالي الحكومي والجهات التابعة للوزارة مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك.

وكذلك زيارة أحد أهم أذرع وزارة المالية المصرية وهي شركة إي فاينانس efinance والتي قامت بتطوير النظام المالي والتحول الرقمي لوزارة المالية المصرية وإنشاء نظام الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني للوزارة.

حيث تم اللقاء مع مسؤولي الشركة والقائمين على تطوير هذه المشاريع وكذلك معرفة التحديات والصعوبات التي واجهتهم في ذلك من أجل إمكانية نقل التجربة المصرية وتبنيها لوزارة المالية الليبية، ونتج عن هذه الزيارات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية وشركة أي فاينانس التابعة لوزارة المالية المصرية بهذا الخصوص.

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