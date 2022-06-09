“العمل والتأهيل” تبحث مطالب الموظفين بالوزارة للرفع من مرتباتهم أسوة بالجهات الأخرى

عقد وكيل وزارة العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون الديوان “حسام المزوغي” اجتماعًا مع مكتب الخبراء وإدارة التفتيش العمالي ومكتب الشؤون القانونية ومكتب العلاقات العامة وإدارة الاستخدام، وذلك لمناقشة مطالب الموظفين بوزارة العمل والتأهيل للرفع من مرتباتهم أسوة بالجهات الأخرى.

واستعرض خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية التي أقدمت عليها الوزارة من خلال مشاركتها في إعداد جدول المرتبات الموحد مع حكومة الوحدة الوطنية والذي أحيل إلى مجلس النواب منذ نهاية العام الماضي.

حيث تم الاتفاق على إعداد مقترح يتضمن زيادة علاوة التمييز بنسبه يتم اقرارها وفقا لمعدلات الأداء لكل مهنة على أن يقدم المقترح لوزير العمل والتأهيل “علي العابد” للإطلاع والتوجيه خلال أسبوع.

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