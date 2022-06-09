اقتصاد

وزارة المالية توقع بروتوكولاً لتطوير نظامها المالي مع شركة حكومية مصرية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع وزير المالية خالد المبروك بروتوكول تعاون مع شركة “أي فاينانس”، التابعة لوزارة المالية المصرية لتطوير النظام المالي والتحول الرقمي لإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارة المبروك والوفد المرافق له إلى مقر وزارة المالية المصرية، للوقوف على التجربة المصرية في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالي الحكومي والجهات التابعة للوزارة، كمصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك.

وبحث المبروك إمكانية نقل التجربة المصرية عبر التعاقد مع شركة “إي فاينانس”، التي تولت تطوير النظام المالي والتحول الرقمي لوزارة المالية المصرية، وإنشاء نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للوزارة.

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قناة 218 الليبية

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