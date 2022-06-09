ارتفاع أسعار النفط عالميا

واشنطن 09 يونيو 2022 (وال) -ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، وسط تراجع مؤشر الدولار الأميركي، وفقا للعلاقة العكسية بينهما، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم يوليو المقبل (0.01 %)، لتتداول عند مستويات (122.44) دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات (122.43) دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات (122.11) دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم يوليو (0.12 %)، لتتداول عند (124.04) دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند (123.89) دولار للبرميل، في وقت hستهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند (123.58) دولار للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأميركي (0.07 %) إلى (102.49) مقارنة بالافتتاحية عند (102.56)، رغم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند (102.54).(وال واشنطن) س خ.

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