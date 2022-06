“استعراض وهمي”.. حالة من الشد والجذب بين مركزي طرابلس والبيضاء

نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس صلته بالتقرير الاستثنائي الصادر عن فرع البيضاء، والذي صدر باسم المصرفين الشهر الماضي ويُخلي مسؤوليته عما ورد فيه ويقول إنه لا يعبر عن رأيه.

وفي ردّه على نفي المركزي في طرابلس، قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري إنّ التقرير مركزي البيضاء خلال الفترة من 2015 – 2020 يعكس وجهة نظرنا خلال مدة الانقسام

وأوضح الحبري في تصريح صحفي أنّ ما تم إصداره من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم من نفي هو استعراض وهمي من وهم كبير اسمه الكبير؛ وهو ما يدلل على أن هناك إصرار على مركزية القرار في طرابلس

وأردّف الحبري «لم يتم قراءة البيان ولا البحث فيه ولدينا الكثير من الإصدارات الرصينة وهذا التقرير أحدها، ولذلك كان من الأفضل الرد على أي ملاحظات لتعديله أو تنقيحه»

وفي ردّ رسمي، كشف فرع مصرف ليبيا المركزي البيضاء، أنّ مصدر البيانات المنشورة في التّقرير المنشور هي البيانات الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية التي لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكورة

واعتبر فرع البيضاء أنّ الهدف من هذا التقرير هو إعطاء صورة متكاملة للقطاع في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وآثار الانقسام التي شهدتها الفترة، إلا أنه كان من الأفضل أن يُقرأ التقرير، ثم يكون الردّ على أي ملاحظات لتنقيحه وتعديله

وشدّد فرع البيضاء على أنّ الإصرار على مركزية القرار والمكان والبيانات لا يجدي نفعا، مضيفا «حتى في عملية إعادة توحيد المصرف المركزي نجلس معا كوننا نظيرين متساويين وليس بصفتنا مركزا وفرعا أو إدارة وقسما، ومن ثَمّ فنحن نبحث عن الأفضل في أداء

مهامنا بعيدا عن الإملاءات والتوجيهات المركزية».

واختتم فرع البيضاء بيانه أنّ التقرير متاح إلكترونيا للجميع، وأنّ هدفهمالأساسي هو استمرار تدفق التقارير الدورية وأن تكون قيّمة وتعكس الواقع للاستفادة منها ولمساعدة صنّاع القرار في اتخاذ قراراتهم.

