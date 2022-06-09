الاتحاد العام لعمال النفط والغاز يعلن شروعه في تجهيز مسودة قانون لمرتبات القطاع

أعلن الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سوف يشرع في تجهيز مسوّدة مشروع قانون مرتبات للعاملين بقطاع النفط والغاز أسوةً بالقطاعات الأُخرى، وبمتابعة من مجلس النواب الليبي وأنّ الاتحاد يطلب من كافة العاملين بالقطاع وخاصةً القانونيين وموظفي ادارة الموارد البشرية والناشطين النقابيين بمد العون والمشورة من أجل إنجاز هذا المشروع.

حيث ان مشروع القانون سوف يشمل علي علاقات العمل والمرتبات والتامين الطبي والترقيات والاجازات وعلاوت الخطر والتميبز والوردية والانتاجية والمسئولية ونظام العمل والتقاعد.

كما قال الاتحاد العام أنّه سوف يقيم ورش عمل في جميع الشركات والمواقع وبإشراف الاتحادات والنقابات الفرعية من أجل توسيع قاعدة المشاركة، وأخذ كافة الارآء والمقترحات من جميع الموظفين.

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