وزارة النفط تتابع آليات توظيف الباحثين عن عمل من التخصصات النفطية

تابع وزير النفط والغاز محمد عون، آخر المستجدات التي وصلت إليها اللجنة المشتركة بين وزارتي النفط والغاز والعمل والتأهيل، والمعنية بتوظيف الباحثين عن عمل من التخصصات النفطية.

حيثُ ناقش عون رفقة أعضاء اللجنة المشكلة النتائج التنفيذية التي توصلت إليها اللجنة، منذ مباشرتها لأعمالها، بالإضافة للبحث في تطوير خططها المستقبلية، وأكد المجتمعون على ضرورة استكمال الترتيبات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة؛ وذلك للحصول على الموافقات اللازمة وإعداد اللوائح والضوابط وآليات العمل المنظمة لسير تنفيذ البرنامج التدريبي.

من جهته أكد عون على أهمية أن تتبنى اللجنة القيام بأعمالها على مبدأ التنسيق المستمر، وفق منظور تكاملي بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن وزارته تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات للتوظيف وتقديم الدعم لشريحة الخريجين المستهدفين بالبرنامج التدريبي، وتوفير فرص عمل لهم.

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