“المنفي” خلال لقاءه مع وزير النفط.. يشدد على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسة النفط لضمان النهوض بهذا القطاع المهم

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الخميس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون”، وذلك لمتابعة ما يتعلق بعمل الوزارة، واستعراض بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع.

حيث قدم وزير النفط والغاز تناول فيها عدداً من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، كما قدم شرحاً عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، موضحاً بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع في مختلف أنحاء البلاد.

من جهته أكد “المنفي” خلال الاجتماع على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، كونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏

