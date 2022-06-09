“صنع الله” يطلع على سير عمل شركة السرير للعمليات النفطية والعراقيل التي تواجهها

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة إدارة شركة “السرير للعمليات النفطية ” فتحي عيسي، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير.

شهد الاجتماع، استعراض النشاط العام للشركة، ومشاريعها الجاري تنفيذها، وقد استعرض فتحي عيسي الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الشركة وتحول دون تحقيق اهدافها، وخاصة تلك التي لها علاقة بالإغلاقات القسرية التي تعرضت لها حقول الشركة ومنع العاملين من مراقبة الآبار والمعدات السطحية والإغلاق المفاجئ الذي نجم عن ذلك وخاصة ما قد يؤدي منه إلى تضرر سواء في المضخات الغاطسة عند اعادتها للإنتاج أو تأثر المعدات الدقيقة بسبب عدم إجراء قفل منظم وتفريغ المعدات السطحية بالطريقة المثلى.

تم التطرق أيضًا إلى وصول الميزانيات في وقت متأخر مما يفقد الشركة انجاز مستهدفاتها كما هو الحال لو استلمت هذه الميزانيات في مواعيدها المحددة.

بدوره، وجه صنع الله، رئيس لجنة إدارة شركة “السرير” لاتخاذ حزمة الإجراءات الكفيلة بحل هذه الصعوبات وازاحة العراقيل التي تواجهها، مؤكدًا دعم المؤسسة الدائم للشركة.

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