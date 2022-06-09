مركزي بنغازي يتمسك بالتقرير الاستثنائي ويعتبره وثيقة تاريخية

شدد مصرف ليبيا المركزي بنغازي على اعتبار التقرير السنوي الاستثنائي الصادر عنه وثيقة تاريخية عن الفترة 2015 حتى 2020، وهي الفترة التي شهدت فيها ذروة الانقسام للمصرف المركزي في قطبيه.

وأكد مركزي بنغازي في بيان، أن مصدر البيانات المنشورة في هذا التقرير، هي البيانات الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية التي لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكورة.

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذا التقرير هو إعطاء صورة متكاملة للقطاع في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية، وآثار الانقسام التي شهدتها الفترة، مبدياً استعداده للرد على أي ملاحظات على التقرير وتنقيحه وتعديله.

وأعرب مركزي بنغازي عن رفضه لمركزية القرار والمكان والبيانات، لافتاً إلى أنه في عملية إعادة توحيد المصرف المركزي، “نجلس معاً كنظيرين متساويين وليس كمركز وفرع أو إدارة وقسم، بالتالي نحن نبحث عن الأفضل في أداء مهامنا بعيداً عن الإملاءات والتوجيهات المركزية”.

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