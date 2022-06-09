خاص ديوان المحاسبة يخاطب رئيس شركة ليبيانا وينبهه بعدم الاستجابة لطلبات الحكو 2022-06-09 23:30:37

#خاص

ديوان المحاسبة يخاطب رئيس شركة ليبيانا وينبهه بعدم الاستجابة لطلبات الحكومة أو الجمعيات العمومية بتحويل أموال أو سداد مصروفات بدلاً عنها مقابل نفقات تحت بند المسؤولية الاجتماعية إلا وفق الأطر القانونية لعدم مشروعية تخصيص أموال على نفقات مستحدثة وتمويلها من خلال التصرف بإيرادات شركات الإتصالات ، حيث طالب الديوان عدم توزيع الأرباح إلا بعد اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية وأن يتم التوزيع وفق نسب وآليات ، وأن يتم تحويل ما يخص حصة الخزانة العامة والامتناع عن سداد أي نفقة على حساب المسؤولية الاجتماعية، وضرورة وضع ضوابط ومعايير ودليل إجراءات لبند المسؤولية الاجتماعية.

#صدى #ليبيا

2022-06-09 23:30:37

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