الرقابة على الأغذية والأدوية يصدر تعميماً حول كيفية نقل المواد الغذائية مع بداية فصل الصيف

أصدر مدير مكتب الرقابة الداخلية بالادارة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “نوري الضاوي” يعمم على السادة مدراء الفروع والمكاتب التابعين للمركز، بضرورة اتخاذ إجراءاتهم بتطبيق الرقابة اللازمة على كافة قنوات التصنيع والتوزيع والعرض والبيع والتخزين والنقل للسلع والمنتجات الغذائية.

مشيراً لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وعدم الالتزام عدد من متداولي السلع و المنتجات الغذائية بالحفاظ على أساليب النقل المنوه عنها بالمواصفة رقم 564 لسنة 2013، مع ضبط المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات القانونية.

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