تعليمات حكومية باستكمال أعمال الكشف على سفن صيد التونة

أصدر وزير الثروة البحرية عادل سلطان تعليماته المباشرة لرئيس لجنة الإشراف على موسم صيد التونة، باستكمال أعمال الكشف الفني والعملي على سفن الصيد التي لم تستكمل كشوفاتها الفنية والعملية.

ودعا سلطان في مخاطبة موجهة لرئيس لجنة الإشراف على موسم صيد التونة، بتنفيذ التوجيهات الواردة بكتاب النائب العام الذي شدد على الإعلان بشكل فوري عن وحدات الصيد، التي اجتازت الكشوفات الفنية والعملية بنجاح وتوزيع الحصص بين ملاكها بالتساوي، وتمكينهم من التصرف في إنتاجهم بحرية.

واعتبر النائب العام استبعاد وحدات الصيد التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية من صميم عمل جهة الإدارة، وتخرج عن سلطة النيابة العامة طالما لم تخالف المشروعية.

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