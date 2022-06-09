فريق العمل الاقتصادي يجتمع مع شركة عابرة الصحراء لمناقشة سبل وضع التحول الرقمي وخدمات الانترنت

عقد فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي اليوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 اجتماعاً برئاسة “أحمد الأحجل” رئيس فريق العمل الاستشاري ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “عماد بحري” مع شركة عابرة الصحراء للخدمات الرقمية والإنترنت.

وذلك لمناقشة سبل التحول الرقمي وذلك عن طريق تنفيذ أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، التي من شأنها تسهيل آليات عملية التحول و الانطلاق إلى اقتصاد يقوم على المعرفة و التجارة الإلكترونية، كما تم تسليط الضوء على العديد من برامج الحكومة الإلكترونية التي ستستخدم لتمكين و دعم المؤسسات الحكومية و مساعدتها في إنشاء خدمات سهلة لنيل رضا المستفيد النهائي.

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