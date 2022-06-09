وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يدرس الملاحظات المقدمة بشأن مقترح مشروع قانون الميزانية

عقد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد اجتماعًا بمقر ديوان وزارة التخطيط والمالية بالمنطقة الشرقية مع الإدارات المالية ، وذلك بشأن دراسة ومعالجة كافة الملاحظات المعروضة من قبل اللجنة المالية بمجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والعمل على تعديلها في أسرع وقت وتقديمها للاعتماد من قبل السلطة التشريعية .

وجاء هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع المنعقد بمدينة سرت يوم الثلاثاء الماضي مع رؤساء اللجان بمجلس النواب والأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة مقترح مشروع قانون الميزانية .

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