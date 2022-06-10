البريقة لتسويق النفط تقيم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف

نظّمت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الخميس 9 يونيو 2022 احتفالية اليوم العالمي للأرشيف والتي أقامتها الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، بالتعاون مع شبكة المكتبات النفطية وأشرفت على هذا الحدث منسقية المكتبات وخدمات المعرفة التابعة للإدارة العامة للتخطيط والدراسات والإستثمار بالشركة.

وبالربط عبر تطبيق (Microsoft Team) مع إدارة الوثائق والارشيف بوزارة التجهيز والاسكان في تونس الشقيقة لمتابعة الورقات العلمية والتي كانت على النحو التالي : – السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية، تشفير المعلومات والوثائق وتوقيعها إلكترونياً.

كما قدّم رئيس جمعية غدامس للتراث والمخطوطات عرضاً مختصراً مصحوباً بشريط مرئي تناول أهداف الجمعية، نشاطاتها واعمالها ودورها في حفظ الوثائق والمخطوطات، كما كانت هناك محاضرة بعنوان : النفاذ إلى المعلومة.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية