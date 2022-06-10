“صنع الله” يعقد اجتماعًا لمتابعة سير الأعمال بالمؤسسة

قام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس بعقد اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، وعضوي مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير وجاد الله العوكلي، مع كافة مديري العموم ومديري الإدارات وكبار المستشارين بالمؤسسة.

خُصص الاجتماع لترتيب البيت الداخلي للمؤسسة حرصاً منها على تطوير أداء إداراتها والرفع من كفاءة وجودة أعمالها.

وأعطى صنع الله، حزمة من التوجيهات، أبرزها إعداد وإحالة التقارير العامة في وقت محدد، ومتابعة مشاريع وأعمال شركات القطاع بشكل دائم وعن قرب، وتحفيز وتدريب العاملين التابعين لهم وتجهيزهم لتقلد وظائف فعالة مستقبلًا تسهم في خدمة القطاع.

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