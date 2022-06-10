النائب العام يعلن القبض على متهمة بقتل طفلة عام 2016 في مدينة بنغازي

قالت النيابة العامة أنّها خلال متابعتها لواقعة خطف الطفلة “ميار أحمد عاشور” البالغة من العمر خمس سنوات لغرض إرغام أهلها على دفع فدية مالية، والتي عُثِرَ عليها في مزرعةٍ مهجورةٍ مقتولةً بتاريخ 2016/11/3 ؛ ومحفوظةً جثتها التي تحلَّلت في حقيبة ملابس على الهيئة التي كانت عليها عند خطفها من أمام منزل أسرتها؛ وهي ترتدي ثوب فرح بمناسبة مراسم زفاف أختها.

وقد أرجع الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى تعرض المغدورة إلى عنف لا يتناسب مع عمرها نجم عنه تكسُّر أضلعها؛ وتهتُّك رئتها؛ ونزفٍ حادٍّ أدى إلى ضغوط على رئتيْها حتى توقَّفَ تنفسها.

وقد أسفرت تدابير الملاحقة القضائية عن معرفة الفاعلة؛ وتحديد مكان اختفائها من قبل قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ وترتَّب على ذلك ضبطها بالتعاون مع قسم النجدة – بنغازي.

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