مصدر بالمركزي يفصح لصدى الاقتصادية عن خفايا الجدل بين مركزي طرابلس وفرع بنغازي حول التقرير السنوي الاستثنائي

أوضح مصدر مطلع بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن نقاط الخلاف بشأن استصدار التقرير الاستثنائي ال59 عن فرع مصرف ليبيا ببنغازي، وقال:

أصدر فرع بنغازي التقرير وذكر أنه قد تم بالتنسيق والتعاون مع المصرف المركزي بطرابلس، ثم خرج اليوم ليقول فعلاً أنه لم يكن بالتنسيق مع المركزي بطرابلس!. وهذا أول الأخطاء. ورد في التقرير العديد من المغالطات والأخطاء الفنية والأكاديمية، منها وضع التسلسل في إصدار التقارير السنوية المعتادة فلا يمكن لتقرير واحد أن يشمل عدة سنوات، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن أن البيانات الواردة فيه غير دقيقة وتحتاج إلى تنقيح. ذكر فرع المصرف المركزي بنغازي أنه قد أصدر البيان وكان ينتظر الملاحظات للتعديل، كيف والتقرير قد أُصّدِرَ وعُمّـمَ، فكان من الأجدر أن يُرسل مُسودة أوَّليّة للمصرف المركزي في طرابلس للمُشاركة وإجراء أي تعديلات قبل نشْرِهِ بشكل رسمي. كما تطرق التقرير لبعض الأحداث من عام 2021 ونطاق هذا التقرير يفترض أن يكون بين 2015-2020. هذا وأن إصدار هكذا تقرير من خلال وضع ِشعار خاص بالمصرف المركزي بنغازي يؤثر على الهوية البصرية الخاصة بالمصرف المركزي المعتادة ولا يصب في مصلحة سير عملية التوحيد. إن التقرير لا يتماشى مع سياسة الُبنوك المركزية في إصدار تقاريِرها السنوية، وُمغاير تَماماً للسياق المتبع في هذا المجال، وذلك من حيث المنهجية والإعداد، والطرح المنطقي والعلمي.

وفي الختام قال المصدر: نسأل الله أن لا تضيع جُهود عملية التوحيد بسبب هذه التهوّرات.

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