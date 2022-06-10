مصر تسدد 24 مليار من ديونها الخارجية

أعلن مصرف مصر المركزي، الخميس، عن الانتهاء من إجراءات سداد الحكومة لديون خارجية يبلغ إجماليها 24 مليار دولار.

وأضاف المصرف، في بيان، أن قيمة الديون التي تم سدادها انقسمت إلى جزأين حيث خصص 14 مليار دولار لصناديق استثمار أجنبية و 10 مليارات دولار أقساط ديون.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي في مايو الماضي بنسبة 4.4% ليتراجع إلى 35.4 مليار دولار مقابل 40.9 مليار دولار في يناير؛ مما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له أمام الدولار خلال خمسة سنوات مسجلاً 18 جنيهًا و٨٠ قرشًا في ختام التعاملات الخميس.

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