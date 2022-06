“زايد هدية”: مشاكل السياسة النقدية سببها انفراد “الكبير” بقرارات المصرف المركزي .. ومجلس النواب لن يسمح بتمرير أفكار مثل النفط مقابل الغذاء

قال رئيس لجنة دراسة ومناقشة مخرجات اجتماع سرت المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب النائب “زايد هدية ” بأنه من خلال اجتماعات اللجنة لاحظت أن هناك انفرادًا من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في قرارته وعدم الدعوة لاجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، الأمر الذي سيترتب عليه مشاكل عديدة في السياسة النقدية.

وأضاف “زايد هدية” بأن هناك بعض الأفكار من الدول والأمم المتحدة عن أن هناك لجنة سيتم إنشاؤها لتقسيم الإيرادات ستشكل برعاية الأمم المتحدة، وهذا الأمر مرفوض لأن هناك مصرف ليبيا المركزي موجود ومجلس إدارة موجود وهناك ميزانية سيقرها مجلس النواب المنتخب، والنفط هو العائد الوحيد لليبيين ولا يمكن أن نسمح بذلك، وفق قوله.

وأكد “هدية ” بأن أفكارًا مثل فكرة “النفط مقابل الغذاء” أو أفكار مشابهة لها لا يمكن أن تنجح في ليبيا، موضحا بأن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بذلك فهو المشرع والضابط لمثل هذه الأمور، كما أن هناك قوانين تنظم مصرف ليبيا المركزي مثل قانون رقم( 1) لسنة 2005 وهي تنظم الأمور المالية بمصرف ليبيا المركزي والعلاقة بينه وبين الحكومة وبين وزارة المالية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الإجراء الصحيح الآن هو أن يجتمع مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي ويتحد ويقرر قرارات من داخل اجتماعات، وليست منفردة من قبل المحافظ من شأنها أن تعيق عمل الدولة أو قد تستخدم لتوجه سياسي معين وهذا ما سيعمل عليه مجلس النواب في الأيام المقبلة.

