أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف.. العابد يؤكد سعي حكومة الوحدة لرفع المرتبات

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات التي من شأنها رفع مرتبات العاملين في عدد من القطاعات، أبرزها التعليم، والصحة، ومنتسبي وزارة الداخلية.

وأضاف، خلال كلمة ألقاها في فعاليات الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن الحكومة عملت على توفير التأمين الصحي للمتقاعدين، موضحًا أنها قامت بإعداد جدول مرتبات موحد أحيل لمجلس النواب؛ ليتم اعتماده.

يشار إلى أنه يرافق وزير العمل والتأهيل الذي يترأس وفد ليبيا المشارك في أعمال الدورة، كلٌ من المندوب الدائم لبعثة ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة، ومستشار البعثة لشؤون منظمة العمل الدولية، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

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