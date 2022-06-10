خاص.. رئيس القسم الأوروبي للجرائم المالية في بنك ABC: لهذه الأسباب تعاملنا مع بنكيين ليبيين

صرح رئيس القسم الأوروبي للجرائم المالية في بنك ABC لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس “ليونارد فيليب” قوله: أننا عملنا مع بنكين ليبيين وذلك للمساعدة في تحسين أنظمة البنوك الليبية من جميع النواحي وأهمها مكافحة الجرائم وغسيل الأموال التي مازالت تتعرض لها ليبيا .

وأكد فيليب: باعتباري رئيس قسم الجرائم المالية في بنك ABC فإننا نريد أن ينظر العالم وجميع البلدان بأن البنوك الليبية بنوك آمنة وجيدة للتعامل معها من جميع النواحي كاﻹستثمارات على سبيل المثال، كما أننا نتعاون أيضاً مع المصرف المركزي في العديد من المشاريع المعنية بالإجراءات القانونية ومن المهم أن تتخذها ليبيا لتحسين وضعها الحالي .

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