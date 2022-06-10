خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-06-10 14:14:42

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا وصلت هذه اللحظات شحنة سيولة كبيرة لمدينة غات بقيمة 25 مليون دينار خصص منها لفرع المصرف التجاري الوطني 15 مليون وفرع مصرف شمال أفريقيا 10 مليون، وتأتي هذه الشحنة في اطار الشحنات التي يعمل فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي نقلها قبل عيد الأضحى المبارك و قبل إستلام مرتبات شهر يونيو من قبل فروع المصارف ، ويؤكد فريق السيولة العمل على نقل شحنات أخرى لمناطق الجنوب والشرق الليبي .

#صدى #ليبيا

2022-06-10 14:14:42

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