اختتام فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي بالعاصمة طرابلس

اختتمت في العاصمة طرابلس فعّاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال الذي أقيم برعاية وتنظيم مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية لندن بنك ABC ، والبنك التجاري العربي البريطاني BACB.

وافتتح المؤتمر الذي استمر على مدى 3 أيام محافظ المصرف الصديق الكبير، وحضره ورؤساء مجالس الإدارات والمديرون العامون للمصارف التجارية في ليبيا.

وبحسب منشور للمركزي، فإن هذا المؤتمر يأتي في إطار برنامج مصرف ليبيا المركزي لتطوير القطاع المصرفي في مجال الحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قد نفت، في وقت سابق، أي صلة لها بالتقرير السنوي الاستثنائي الذي نشرته إدارة المركزي فرع بنغازي منتصف مايو الماضي، معتبرةً أن التقرير الصادر عن الفرع في بنغازي لا يعد وثيقة رسمية ولا يعبر عن رأي المصرف.

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