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#خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار إست 2022-06-10 15:02:46

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا وصلت هذه اللحظات شحنة سيولة كبيرة لمدينة أوباري بقيمة 35 مليون دينار خصص منها لفرع المصرف التجاري الوطني 20 مليون وفرع مصرف شمال أفريقيا 8 مليون وفرع مصرف الجمهوريه 7 مليون ، وكما سبق التنويه بأن هذه الشحنات تأتي في اطار خطة فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف قبل عيد الأضحى المبارك و قبل صرف مرتبات شهر يونيو ، ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي مناطق الجنوب والشرق الليبي .

#صدى #ليبيا

2022-06-10 15:02:46

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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