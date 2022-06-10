خاص.. مسؤول عن الجرائم المالية على مستوى أوروبا: لهذه الأسباب شاركنا مع البنك العربي البريطاني

صرح المسؤول عن الجرائم المالية بأوروبا بالمؤسسة العربية المصرفية ABC لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس “ليونارد فيليب” قوله: أننا شاركنا مع البنك العربي البريطاني وذلك للمساعدة في تحسين أنظمة البنوك الليبية من جميع النواحي وأهمها مكافحة الجرائم وغسيل الأموال التي مازالت تتعرض لها ليبيا .

وأكد فيليب: باعتباري المسؤول عن الجرائم المالية بأوروبا فإننا نريد أن ينظر العالم وجميع البلدان بأن البنوك الليبية بنوك آمنة وجيدة للتعامل معها من جميع النواحي كاﻹستثمارات على سبيل المثال، كما أننا نتعاون أيضاً مع المصرف المركزي لتحسين العديد من المشاريع المعنية بالإجراءات والضوابط المهمة التي ستتخذها ليبيا لتطوير نظام الإمتثال .

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