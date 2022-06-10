خاص.. مساعد المدير العام لمصرف الوحدة يصرّح لِصدى خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال

صرّح مساعد مدير عام مصرف الوحدة “أنس اشنيبش” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: إنّ هذا المؤتمر المصرفي حدثٌ مهم جداً خصوصاً أنّ التعاون في هذا المجال هو مسؤوليّة تقع على عاتق كل القطاعات داخل الدولة؛ لاستكمال الحلقة الصحيحة لعجلة دوران العمل، وحيث أنّ المؤتمر ضمّ القطاع المصرفي الليبي وبمشاركة دولية متمثّلة في المؤسسة العربية المصرفية – لندن وكذلك البنك التجاري العربي البريطاني.

وأضاف:”تم تناول العديد من الموضوعات الهامة فيما يتعلق بالامتثال والالتزام الرقابي ومكافحة غسل الاموال مع نخبةٍ من الخبراء المصرفيين الوطنيين والدوليين، والذي كان على مستوى عالٍ في تناول المحاور الأساسية وإثراء النقاش وتبادل الآراء والأفكار بين الحضور المتميز الذي ضمّ مجالس الادارة و المدراء العاميين للقطاع المصرفي الليبي”.

وفي ذات السياق أكّد “اشنيبش” أنّ القطاع المصرفي الليبي قد أعطى الأولوية والأهمية لهذة المفاهيم، ومن جهةٍ أُخرى أشار بأنّ الإدارة العُليا لمصرف الوحدة تبذل كل الجهد في مجال تعزيز قدرة الموظف على فهم مفهوم الامتثال والالتزام الرقابي؛ وأن الامتثال لايعني رفض إجراء المعاملات أو تعقيد الاجراءات بل على عكس ذلك تماماً.

حيث أنّ تطبيق القواعد الأساسية والأعراف الدولية لمفهوم الالتزام الرقابي هو ضمان انسياب الخدمات بشكل صحيح دون إرباك أو وقوع المصرف في أيّ محظور وخاصةً أنّ مصرف الوحدة لديه شبكة من المراسلين والتي تعمل داخل منظومة مصرفية عالمية وفق المعايير الدولية، وفي نهايةِ حديثه أكّد بأنّ هذا المؤتمر هو انطلاقةٌ جديّة وبادرةٌ حقيقية يقودها مصرف ليبيا المركزي نحو تطوير القطاع المصرفي، بما يتوافق مع اللوائح و النظم الدولية والتي تعتبر الدولة الليبية جزء منها.

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