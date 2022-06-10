خاص.. فريق السيولة يكشف وصول 35 مليون لأوباري .. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات شحنة سيولة كبيرة لمدينة أوباري بقيمة 35 مليون دينار، وذلك في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.

خصص منها لفرع المصرف التجاري الوطني 20 مليون وفرع مصرف شمال أفريقيا 8 مليون وفرع مصرف الجمهوريه 7 مليون ، وكما سبق التنويه بأن هذه الشحنات تأتي في اطار خطة فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف قبل عيد الأضحى المبارك و قبل صرف مرتبات شهر يونيو ، ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي مناطق الجنوب والشرق الليبي .

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