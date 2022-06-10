غيث: هذه المراحل التي ينبغي أن تمر بها الموازنة العامة قبل اعتمادها

تحدّث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” عبر برنامج فلوسنا حول الطريقة الصحيحة لاعتماد ميزانية الدولة والخطوات التي يجب اتخاذها بقوله:”القانون المالي للدولة واللوائح التي حدّدت كيفية إعداد الميزانية بدايةً بمنشور يصدره وزير المالية إلى كافة الجهات المموّلة من خزانة الدولة بإعداد ميزانياتها وتقديراتها للإيرادات والمصروفات وتحولّها لوزارة المالية، التي تكوّن لجنة مالية مهمتها دراسة هذه التقديرات والاتفاق مع كل جهة ومناقشتها على حِدى”.

وتابع:”بعد ذلك تُحال إلى وزير المالية الذي يناقشها مع اللجنة المالية ويجري عليها أي تعديلات يراها نتيجةً للوضع الاقتصادي أو مالديه من معلومات”.

كما قال:”ويُحيلها إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يناقشها كذلك مع الوزراء باعتبار كل الجهات الحكومية تتبع وزارة المالية، ثم يحيلها إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، وبمجرد اعتماد الموازنة قانونها يصبح ملزِماً للجميع”.

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