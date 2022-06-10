مصلحة المطارات تتعهد بدعم مطار مصراتة الدولي

تعهدت مصلحة المطارات بتوفير بعض الاحتياجات التشغيلية اللازمة، بمحطة المغادرة المنشأة حديثاً بمطار مصراتة الدولي، لاستخدامها خلال موسم الحج المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة مدير ورؤساء أقسام إدارة الإنشاءات بمصلحة المطارات لمطار مصراتة الدولي، للوقوف على المشاريع المتعاقد عليها من طرف المصلحة، ومتابعة الأعمال الجارية بالمطار ومن بينها أعمال صيانة المهبط ومشروع استكمال البنية التحتية لإنارة المهبط، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة مغادرة الرحلات بالمطار.

وشدد وفد المصلحة على ضرورة استكمال تنفيذ الإنشاءات في الزمن المحدد، ووفق المواصفات القياسية والمعتمدة والتي تنفذ من طرف المجلس البلدي للمدينة بالتعاون مع رجال الأعمال.

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