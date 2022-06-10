الحاسي: اجتماع سرت كان ليبياً خالصاً وتم تغيّبنا من اللجنة المالية التابعة للأمم المتحدة دون معرفة الأسباب

صرّح رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النوّاب “عبد السلام الحاسي” خلال حديثه في برنامج فلوسنا على تلفزيون الوسط بقوله:”اجتماع سرت اجتماع ليبي خالص ولم يكن به أي طرف أجنبي وبقرار صادر عن السلطة التشريعية من رئيس مجلس النواب، وذلك لتعزيز موقف هذه الأجهزة التي غُيّبت عن كافة الاجتماعات”.

وتابع: “أوّد أن أشير أنّ اللجنة الاقتصادية المُشكلّة من مجلس الأمن وتعمل تحت مظلة البعثة الأمميّة في ليبيا عندما دعت خلال الأسابيع الماضية إلى وضع ترتيبات ماليّة أو النظر في الوضع الاقتصادي تقريب وجهات النظر مابين المؤسسات الاقتصادية كالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس والأجهزة المعنيّة منها المؤسسة الليبية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار قامت بدعوة أطراف من طرابلس مثل هيئة الرقابة الإدارية طرابلس وديوان المحاسبة طرابلس ووزارة المالية هناك”.

موضّحاً: “هذه اللجنة لم يتم دعوتنا لها بالرغم من أنّ ألأمم المتحدة مقتنعة أن هناك خِلاف سياسي في ليبيا ومن كل مؤسسة هناك مؤسستين؛ نحن منبثقون عن السلطة التشريعية ولدينا قرارات صادرة منها، كان من المفترض من الأمم المتحدة أن تنظر إلى كافة الأطراف بنظرة واحدة؛ وإذا كان هم لديهم أية ملاحظات عن مخالفات مالية فنحن أيضاً في جعبتنا مانقول عن الأجهزة الموجودة في المنطقة الشرقية من حكومة عبد الله الثني وكذلك في حكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية”.

مُضيفاً “تم تغييبنا، فهل تغييبنا مقصود من هذه اللجنة أم غير مقصود، وحاولنا التواصل معهم ونحن بصدد إعداد كتاب عن طريق رئيس مجلس النواب ومن خلالنا حول هذه الاجتماعات.”

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