“القطراني” يؤكد إهتمام الحكومة بمشاريع التنمية المستدامة والطاقات المتجددة

انطلقت بمدينة بنغازي يوم الخميس 9 يونيو ،فعاليات اليوم العالمي للبيئة ، تحت شعار ” لانملك سوى أرض واحده بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “علي القطراني” ، ووزير البيئة ، ووزير الاستثمار ، ورئيس الجامعة الدولية ، وعدد من الباحثين والمختصين في مجال البيئة .

وأكد ” القطراني” خلال كلمة الافتتاح على أهمية الحفاظ على البيئة ، من أجل مجتمعنا ” ومستقبل الأجيال القادمة ، لكي يكون مجتمع صحي ونظيف ، كما شدد على أهمية دوم المواطن في حماية البيئة ونشر الوعي ،

كما أشار “القطراني” أن الحكومة وضعت خططا وفقا للاستثمار المستدام في الموارد البشرية ، والاهتمام بالطاقات المتجددة ، ومحطات معالجة المياه ، والاهتمام بالبحيرات والمساحات الخضراء ، والعمل على حماية الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك .

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