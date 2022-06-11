خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-06-11 13:45:38

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا وكما سبق التنويه عنه وصلت هذه اللحظات شحنة سيولة لمدينة الكفرة بقيمة 23 مليون دينار خصص منها لفرع مصرف الجمهورية 8 مليون وفرع مصرف الوحدة 10 مليون وفرع مصرف شمال أفريقيا 5 مليون دينار ، وتأتي هذه الشحنات في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف قبل عيد الأضحى المبارك .

#صدى #ليبيا

2022-06-11 13:45:38

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