تايمز أوف مالطا: المنقوش تناقش في مالطا ملف الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر

التقى وزير خارجية مالطا “إيان بورغ بن” اليوم السبت مع وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” للحديث حول أهمية الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وملف الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وبحسب صحيفة تايمز أوف مالطا قال “بورغ” في بيانٍ لهُ إن زيارة المنقوش اليوم ترمز إلى العلاقة القوية بين مالطا وليبيا، التي ستشهد تعزيزاً في جميع المجالات.

وأشار بورغ إلى أن الجانبين ناقشاَ أيضًا الوضع الحالي في ليبيا وكيف يمكن لمالطا أن تساهم في عملية الاستقرار بليبيا.

وقال: أشرتُ مرةً أخرى إلى موقف مالطا، وأحثُّ جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تقويض السِلم والأمن في البلاد.

من جانبها أكّدت “المنقوش” على أن هذا الاجتماع مهم لتعزيز العلاقات الطيبة والصداقة التي تربط ليبيا بمالطا -وفقاً للصحيفة-.

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