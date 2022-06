“الدبيبة” يَعِدُ بتحسن أوضاع الكهرباء في ليبيا خلال شهر يونيو الجاري

وعد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بتحسن أوضاع الكهرباء في ليبيا خلال شهر يونيو الجاري بعد افتتاح محطتيْ توليد للكهرباء الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفق قوله.

وأشاد “الدبيبة” في كلمته خلال حفل تكريم أساتذة الشرف بجامعة مصراتة اليوم السبت، بجهود مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والعاملين بقطاع الكهرباء، واصفًا جهودهم المبذولة بـ “غير المنسبوقة” رغم كل الظروف والعوائق التي تقف أمام إنجاز عملهم.

