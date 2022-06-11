خط ملاحي جديد ينضم لعملاء ميناء المنطقة الحرة مصراتة

أعلنت المنطقة الحرة مصراتة، عن انضمام خط ملاحي دولي جديد (MOL GROUP) لقائمة عملاء ميناء المنطقة الحرة، بعد تدشين أولى الرحلات السبت.

وأوضحت المنطقة الحرة في منشور، أن الخط الملاحي الياباني (MOL GROUP) انضم عبر الوكيل الملاحي “شركة الشرق العالمي للملاحة”، التابعة لمجموعة الخطوط البحرية العالمية الرابطة لميناء المنطقة الحرة بمصراتة بالأسواق العالمية.

وأضاف المنشور أن تدشين هذا الخط الملاحي تم صباح السبت برسو السفينة ،DUGONG ACE وعلى متنها 1477 سيارة، والقادمة من موانئ الشحن الصين وكوريا والأردن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية