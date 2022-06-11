رويترز: الجماعات المسلحة تتوسع في الإغلاق لمحطتين إضافية

ذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء نقلا عن مهندسون في الحقول النفطية إن حصار انتاج النفط من قبل الجماعات المتحالفة مع القوات في شرق البلاد تتوسع في عملية الإغلاق وذلك بعد إغلاق محطتين اخرين للتصدير وهو ما يمثل تهديدا وخفض الإنتاج في هذه الحقول حيث توقفت الصادرات يوم الخميس في مينائي رأس لانوف والسدرة .

وأكدت رويترز إن إنتاج النفط انخفض بالفعل بنحو النصف إلى 600 ألف برميل يوميا بعد أن أغلقت الجماعات حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين الشهر الماضي ، على الرغم من استئناف العمل في الشرارة لفترة وجيزة هذا الأسبوع قبل التوقف مرة أخرى.

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