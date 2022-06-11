شركة الخليج تنجح في تأهيل بئر نفطية بعد توقفها عن العمل 11 عاماً

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، إعادة البئر (G269H) بمنطقة التعاقد (NA-91) بحقل النافورة، للإنتاج، بعد فترة إغلاق امتدت 11 عاماً.

وأوضحت الشركة في منشور، أن فنييها تمكنوا من استخراج المعدات المفقودة من داخل البئر أثناء عملية صيانة سابقة، وإجراء عمليات تنظيف وتنشيط وإعادة تأهيل البئر بعمليات دقيقة، أسفرت عن الحصول على نتائج ممتازة وبمعدل إنتاجية يبلغ 661 برميل نفط في اليوم بنسبة مياه 3‎%‎.

وأضافت الشركة أن وجود ترسبات صلبة داخل البئر، كانت بسبب فقدان المعدات أثناء محاولات الصيانة السابقة، وكذلك عدم توفر الميزانية المطلوبة خلال الفترة الماضية، حالت دون تكرار الصيانة وأدت إلى ترك البئر مؤقتاً، حيث كان آخر اختبار إنتاجية للبئر عام 2012م.

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