غرفة أمنية للتحقيق في وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج

أفاد مكتب النائب العام بتشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج؛ وملاحقة كل من حال سلوكه دون تسلُّم كل مزارع لحصته من السماد، وكل من تسلَّم حصته وتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات الناظمة.

جاء ذلك عقب ترأس النائب العام الصديق الصور، السبت، لاجتماع ضم وزير الاقتصاد ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، بالإضافة إلى رئيس لجنة تخصيص السماد وتوزيعه بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، جرى فيه بحث الإجراءات الإدارية التي تضمن تنفيذ البرامج والخطط اللازمة لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحد من تنامي الأفعال التي حالت دون تحققها.

وتناول المجتمعون أسباب عدم عدالة توزيع سماد اليوريا على مستحقيه، وكيفية وضع آلية تُسهِم في منع وقوع المنتوج في متناول شبكات التهريب، أو التصرف فيه من خلال قنوات خاصة أسهمت في ارتفاع أسعاره مدفوعة بنزعة ربحية غير مشروعة، وفق منشور مكتب النائب العام.

كما تدارس المجتمعون مقترح الإجراءات الإدارية والآليات التي تضمن إعادة تعيين حصة مادة اليوريا التي تخصص للبلديات، حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها، وتحديد ثـمن الكمية المخصصة للوزارة بالاتفاق بين ملاك الشركة الليبية للأسمدة وبين وزارتي الاقتصاد، والزراعة والثروة الحيوانية، مع مراعاة التكاليف المتصلة بمستويات الإنتاج في جانب الشركة.

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