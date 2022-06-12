ارتفاع للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 12 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 12 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8159 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0659 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9308 دينار، والدولار الكندي 3.7666 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2813 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2837 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3112 دينار، والدينار التونسي 1.5644 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4836 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 12 يونيو 2022: