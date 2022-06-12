الحويج يشدد على ضرورة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري

شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، ومتابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، لتحقيق التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الحويج، السبت، وضم مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية، وبمشاركة جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين، لبحث الأوضاع الاقتصادية والتجارية في البلاد.

وأصدر الحويج تعليماته لمراقبي الاقتصاد والتجارة بتشكيل فريق مشترك؛ لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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