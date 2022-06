شركة الخليج للنفط تعيد بئرا للإنتاج بعد إغلاقه 11 عاماً

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، إعادة البئر G269H بمنطقة التعاقدNA-91 بحقل النافورة للإنتاج بعد فترة إغلاق امتدت 11 عاماً.

وقالت الشركة في بيان لها، إن مهندسي وفنيي إدارة هندسة الإنتاج قد انتهوا من العمل على البئر المذكور بعد إعداد وتنفيذ برنامج صيانة متكامل بدقة وحرفية متناهية، حسب وصفها.

وأوضحت الشركة أنه تم من خلاله استخراج المعدات المفقودة من داخل البئر وإجراء عمليات تنظيف وتنشيط وإعادة تأهيل البئر بعمليات دقيقة أسفرت عن الحصول على نتائج ممتازة، بعد إغلاقه 11 عاماً بسبب وجود ترسبات صلبة داخل البئر والتي كانت بسبب فقدان المعدات أثناء محاولات الصيانة السابقة، مشيرة إلى أن عدم توفر الميزانية المطلوبة خلال الفترة الماضية حالت دون تكرار الصيانة وأدت إلى ترك البئر مؤقتاً.

وأكدت الشركة أن آخر اختبار إنتاجية للبئر كان عام 2012، وكانت نتائج الاختبار بواسطة الرفع الصناعي بالغاز 661 برميل نفط في اليوم بنسبة مياه 3‎%‎، واليوم وبعد الانتهاء من عملية الصيانة تم اختبار إنتاجية البئر بصورة طبيعية (إنتاج طبيعي) فكانت النتائج ممتازة ونسبة المياه صفر والإنتاجية تفوق المعدلات السابقة، بحسب البيان.

المصدر: شركة الخليج العربي للنفط

