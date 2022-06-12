اقتصاد

زيلنسكي يحذر من استمرار الحرب على إمدادات الغذاء العالمية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي عن مخاوفه من تفاقم أزمة الغذاء في العالم، بسبب استمرار الحرب الروسية على بلاده.

وأشار زيلنسكي إلى أن أوكرانيا باتت غير قادرة على تصدير المواد الغذائية، نتيجة الأحداث العسكرية والحصار المفروض على الموانئ، حيث يغطي الإنتاج الأوكراني من زيت عباد الشمس 42٪‏ من حاجة الاستهلاك العالمي، و9٪ من حبوب القمح و16%من الذرة و10% من الشعير.

وأشارت تقارير حكومية إلى تلف 300 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير خلال الأسبوع الماضي، كانت موجودة على متن سفن راسية في الموانئ نتيجة القصف التي طالها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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